СК: до начала спецоперации Украина получила вооружение от 20 стран Фото: Следственный комитет России

До начала проведения специальной военной операции Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 страны, среди которых 16 - члены Североатлантического альянса. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

Как сообщается, поставки вооружения начались с 2014 года, а после начала проведения специальной военной операции было зарегистрировано «значительное наращивание объема поставок и увеличение числа стран-поставщиков».

Отмечается, что теперь Киеве стали передавать более мощное и дальнобойное вооружение, в том числе противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы (ЗРК), артиллерийские установки, бронемашины, гаубицы, танки, а также воздушные, подводные и надводные дроны.

Напомним, накануне американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что у Киева нет шансов на победу, даже с вооружением, которое ей поставляют западные страны