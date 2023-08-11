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НовостиПолитика11 августа 2023 7:22

ОАК передала Минобороны РФ серийный Ил-76МД-90А

Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники
Юлия ВАСИЛЬЕВА
ОАК передала Минобороны РФ серийный Ил-76МД-90А. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

ОАК передала Минобороны РФ серийный Ил-76МД-90А. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Новый серийный самолет Ил-76МД-90А передан в российские войска. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех", пишет ТАСС.

Как сообщили в корпорации, передан очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Это усовершенствованная версия Ил-76МД, созданный из отечественных комплектующих. Он нужен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.

Также в госкорпорации добавили, что сейчас продолжается масштабное техперевооружение и модернизация технологических мощностей. Кроме того, в компании повышаются условия труда для работников.

В конце июля объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны РФ партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Воздушно-космических сил России. Эти судна обладают такими же летно-техническими характеристиками, что и были заложили в них при проектировании.