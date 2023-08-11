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НовостиПолитика11 августа 2023 7:50

Глава МИД Украины назвал главную проблему в наступлении ВСУ

Кулеба: сильная оборона России стала главной проблемой в наступлении ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Украины назвал главную проблему в наступлении ВСУ

Глава МИД Украины назвал главную проблему в наступлении ВСУ

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что наступление украинских войск идет медленно, заявив, что главной проблемой стали сильные оборонительные позиции российской армии.

«Самые большие проблемы - сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год. Нашим солдатам сложно продвигаться», - заявил украинского внешнеполитического ведомства в интервью испанской газете Mundo, комментируя вопрос о причинах того, что наступление Киева «не работает».

Накануне венгерский военно-политический эксперт Ласло Фельди назвал самоубийственным решением начать наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав на то, что это не было обоснованным с профессиональной точки зрения. Он также отметил системную оборону российских войск, которую, по его словам, не превзойти традиционным оружием.