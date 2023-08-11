Глава МИД Украины назвал главную проблему в наступлении ВСУ Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что наступление украинских войск идет медленно, заявив, что главной проблемой стали сильные оборонительные позиции российской армии.

«Самые большие проблемы - сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год. Нашим солдатам сложно продвигаться», - заявил украинского внешнеполитического ведомства в интервью испанской газете Mundo, комментируя вопрос о причинах того, что наступление Киева «не работает».

Накануне венгерский военно-политический эксперт Ласло Фельди назвал самоубийственным решением начать наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав на то, что это не было обоснованным с профессиональной точки зрения. Он также отметил системную оборону российских войск, которую, по его словам, не превзойти традиционным оружием.