19Fortyfive: военные учения Белоруссии стали опасным знаком для НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учения белорусских солдат на границе с Литвой и Польшей станет опасным знаком для стран НАТО. Об этом пишет военный эксперт Питер Сучиу в издании 19Fortyfive.

По его словам, учения Белоруссии недалеко от границы со странами НАТО Польшей и Литвой еще больше усилили и без того большую напряженность. В результате Варшава и Вильнюс были вынуждены усилить безопасность границ, заявил Сучиу.

Кроме того, маневры совершаются недалеко от Сувалкского коридора, который фактически проходит вдоль границы Польши и Литвы.

"Он считается "ахиллесовой пятой НАТО", поскольку Россия гипотетически может его применить, чтобы отрезать страны Балтии. Это опасное предзнаменование для стран альянса", отметил Сучиу.

Несколько недель назад в министерстве иностранных дел Польши заявили, что два вертолета из Белоруссии нарушили воздушное пространство государства.