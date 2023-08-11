Школьница обвинила учителя в изнасиловании на кладбище в Челябинской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученица начальной школы из деревни Касарги в Челябинской области обвинила своего учителя в изнасиловании.

Как сообщает КП-Челябинск, 33-летний Максим М., который преподает в учебном заведении русский язык и литературу, посадил школьницу в свою машину, после чего увез на кладбище.

«В Касаргах сегодня девочка шла из магазина домой по дороге. Подъехала машина белого цвета и девочку туда затащили. Около кладбища водитель кого-то напугался и выбросил девочку», - сообщили местные жители.

В Следственном комитете Челябинской области заявили о возбуждении уголовного дела.

Источник КП-Челябинск заявил о задержании преподавателя.

Напомним, в июле этого года в Красноярске был задержан 39-летний мужчина, который изнасиловал на кладбище 64-летнюю женщину. Как заявил СК по Красноярскому краю, подозреваемый около двух недель прятался у своего знакомого в общежитии.