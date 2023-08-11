Курс евро превысил 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро на Мосбирже в пятницу, 11 августа, поднимался выше 108 рублей, что произошло впервые с 24 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По состоянию на 10:42 мск евро рос на 0,42%, достигая отметки в 108,005 рубля. К 10:57 мск европейская валюта замедлила рост до 0,28% - 107,85 рубля.

Тем временем, доллар рос на 0,65% до отметки в 98,1 рубля, а юань достиг 13,514 рубля

Напомним, экономист Михаил Беляев предположил, что к концу августа этого года доллар будет стоить 97 рублей, а осенью его курс достигнет 100 рублей. Как он считает, европейская и американская валюты продолжат укреплять свои позиции относительно к рублю.