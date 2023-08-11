Двух мальчиков водой затянуло в трубу в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жертвами непогоды в Приморском крае стали еще два человека. В селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух мальчиков, которым было 10 и 12 лет.

Как сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», согласно предварительным данным, два брата проводили время у обочины дороги примерно в километре от села. Одного из них затянуло в трубу водой, которая разлилась из-за большого количества осадков. Второй мальчик постарался помочь, но оба погибли.

Напомним, тайфун KHANUN пришел в Приморье в ночь на 4 августа. В результате непогоды были разрушены мосты, залиты подъезды и часть домов. В Уссурийске в одной из луж утонула женщина.

На данный момент, синоптики обещают улучшение погоды. Как сообщается, на большей территории края уже не ожидается существенных осадков.