Экс-советник Пентагона Макгрегор: корабли России у берегов Аляски испугали США. Фото: kchf.ru

Группа кораблей России и Китая около Аляски всерьез испугали США. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, такая мера была сигналом для американцев. РФ и Китай могут сделать то же самое, что и США делали годами. Речь идет о заплыве американских кораблей в чужие территориальные воды или движение вдоль чужих границ, заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт уверен, что Соединенные Штаты сейчас напоминают школьного хулигана, который всех держал в страхе, а когда получил сдачи, не понял, как кто-то посмел ему ответить.

Ранее стало известно о начале совместных военно-морских учений России и Китая около Аляски.

Между тем, опасным предзнаменованием для стран НАТО станут учения белорусских солдат на границе с Литвой и Польшей.