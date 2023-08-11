VK переедет в Россию и уйдет с Лондонской биржи Фото: REUTERS

Акционеры и совет директоров VK утвердил решение о смене места регистрации. Об этом в пятницу, 11 августа, заявила пресс-служба компании.

На данный момент компания зарегистрирована на территории Британских Виргинских островов, но руководство VK собирается перенести ее в Россию.

Как заявил представитель компании, VK Company Limited после прохождения государственной регистрации в России сменит свое название на Международное публичное акционерное общество «ВК» или же МКПАО «ВК». Местом нахождения будет остров Октябрьский Калининградской области.

«Также были приняты решения о делистинге Глобальных депозитарных расписок и Еврооблигаций Компании с Лондонской фондовой биржи и о первичном листинге акций Компании на Московской бирже», - отметили в пресс-службе, где уточнили, что состав совета директоров останется прежним.

Ранее компания Apple заявила об удалении сервисов российской компании VK, в том числе социальной сети, из App Store назвав причиной такого решения антироссийские санкции британских властей.