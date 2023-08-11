Пушилин: Украинские войскам не смогли закрепиться в Урожайном в ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Вооруженные силы Украины безуспешно пытаются закрепиться в населенном пункте Урожайное в Донецкой Народной Республике. Однако все их атаки отбивают Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.

По словам Пушилина, временами противнику удавалось закрепляться на окраинах Урожайного. Однако российская артиллерия и авиация уничтожили противника. Техника ВСУ по-прежнему стоит у населенного пункта, попыток закрепиться ВСУ не оставляют. Но пока противнику не удалось войти в населенный пункт.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о безуспешных попытках украинских войск прорвать российскую оборону на Краснолиманском направлении. Атаки идут в районе города Сватово. В штурмов сел Макеевка (ЛНР) и Терны (ДНР) за несколько суток ВСУ потеряли около 100 человек.