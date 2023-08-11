Россия получила крупнейшую с ноября выручку от экспорта нефти в июле 2023 Фото: REUTERS

Россия получила в июле крупнейшую с ноября этого года выручку от продажи нефти, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Как сообщается на сайте МЭА, РФ, несмотря на сохранение экспорта нефти на прежнем уровне в 7,3 миллиона баррелей в сутки, получила выручку в размере 15,3 миллиарда долларов. Снижение объемов продаж сырой нефти было компенсировано поставками нефтепродуктов, отмечает агентство. На рекордную с ноября выручку повлиял и рост цен на черное золото, сообщает МЭА.

Напомним, в августе 2023 Россия сократила поставки нефти на рынки на 500 тысяч баррелей в сутки.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа РФ решила продлить меры по сокращению экспорта нефти на сентябрь этого года. По словам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, экспорт черного золота будет сокращен в следующем месяце на 300 тысяч баррелей в сутки.