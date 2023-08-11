Германия ведет переговоры с компанией MBDA о поставках ракет Taurus Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии ведут переговоры с производителем вооружений MBDA о поставке крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах.

Агентство отмечает, что Киев настаивает на поставках ракет Taurus с дальностью более 500 километров, которые запускают истребители F-15 или F-18.

Напомним, против поставок Украине крылатых ракет Taurus в очередной раз высказался министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Между тем депутат Бундестага от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен на личной странице в соцсетях заявила, что поставки Киеву немецких крылатых ракет Taurus с радиусом действия 500 километров могут подтолкнуть Германию к прямому конфликту с Россией. А тем временем кабмин ФРГ готовится объявить о поставках этих ракет на Украину.