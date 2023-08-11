В Британии завершили обучение военных ВСУ действиям по высадке морского десанта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Великобритании подготовили тысячу солдат украинской армии к высадке морского десанта. Об этом заявило Министерство обороны Соединенного Королевства.

В заявлении уточняется, что подготовка, которую вели шесть месяцев, включала в себя элементы тактики ближнего боя.

Обучение проводили инструкторы из Королевской морской пехоты и армии Великобритании, которые учили украинских военных высаживаться на берег из надувных лодок, а также пользоваться разведывательными средствами и противотанковыми ракетными комплексами NLAW.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что эта программа поможет украинским войскам «создать свои собственные морские силы и расширить свои возможности для действий в морской среде».

Напомним, на этой неделе, 8 августа, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что обучение в Великобритании прошли 20 тысяч украинских солдат в рамках многонациональной учебной операции Interflex.