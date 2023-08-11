Подоляк заявил о наличии сети украинских спецслужб на территории России Фото: Shutterstock

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что на территории России действует сеть Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны и Службы безопасности Украины (СБУ).

«Украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России», - заявил советник главы офиса украинского президента в интервью украинскому телеканалу «24».

Подоляк заявляет, что украинские спецслужбы могут пользоваться этой сетью, однако, по его словам, в происходящих на территории России «инцидентах» были задействованы некие «неустановленные беспилотники».

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но также и во второй атаке на Крымский мост, которая произошла 17 июля 2023 года.