Центробанк допускает, что санкции против России сохранятся до 2026 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ представил сценарии развития экономики России, предположив, что антироссийские санкции сохранятся на всем прогнозном горизонте - до 2026 года. Об этом сказано в докладе регулятора.

В альтернативном сценарии развития экономики Банк России также допускает рост санкционного давления на страну.

«Санкционное давление на российскую экономику может увеличиться. Разделение на региональные блоки будет негативно влиять на мировую торговлю, сдерживать рост мировой экономики и приводить к снижению цен на мировых товарных рынках», - сказано в сценарии «Усиление фрагментации».

Отмечается, что в таком случае темпы роста экономики России будут ниже в 2024 - 2025 годах по сравнению с базовым сценарием.

Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика адаптировалась ко внешним вызовам и сейчас показывает рост. Как он отметил, по итогам первого полугодия Россия вышла на положительные значения по всем ключевым показателям в экономике.