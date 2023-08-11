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НовостиПолитика11 августа 2023 10:19

Экс-разведчик Риттер: Киев ждёт катастрофа в случае отказа от условий России

По его словам, Россия выигрывает в данном конфликте
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Экс-разведчик Риттер: Киев ждёт катастрофа в случае отказа от условий России

Экс-разведчик Риттер: Киев ждёт катастрофа в случае отказа от условий России

Фото: Александр КОЦ

В случае, если Киев откажется от мирных переговоров на условиях Москвы, Украине грозит катастрофа, Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

По его словам, Киев потеряет еще больше территорий, поскольку у России большое преимущество в данном конфликте. Поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер, заявил эксперт.

Кроме того, на саммите в Саудовской Аравии Владимир Зеленский предложил свой мирный план, где все строится на "поражении РФ", на что ему ответили, что он живет в иллюзиях. Ни один из таких пунктов не будет претворен в реальность. До СМИ стран Запада также начинает доходить, что Россия выигрывает в украинском конфликте, резюмировал Риттер.

Ранее Риттер заявил об обмане американского лидера Джо Байдена, указав, что глава государства ввел в заблуждение граждан своими высказываниями о поражении президента России Владимира Путина в конфликт на Украине.