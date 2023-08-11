В Екатеринбурге толпа подростков издевалась над женщиной из-за ее внешности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 13 подростков издевались над женщиной во дворе многоквартирного жилого дома из-за ее внешности. Об этом сообщает портал E1.RU.

Местная жительница шла по улице с двумя детьми, как вдруг ее окружила толпа подростков. Они начали толкать и обзывать женщину.

Как рассказали соседи пострадавшей, у женщины есть дефекты внешности. Обезумевшие подростки шли за ней до самого подъезды. По пути кидали оскорбления и угрозы. Некоторые из них зашли вместе с женщиной в подъезд. Женщина не могла поставить подростков на место, предупреждала их, что вызовет полицию.

Как рассказывают соседи, подростки довели женщину до нервного срыва. Теперь она боится выйти из дома.

Напомним, ранее в Свердловской области двое мужчин избили девушку из-за ее внешности. Они были задержаны сотрудницами правоохранительных органов.