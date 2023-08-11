WP: первая группа пилотов ВСУ завершит обучение на F-16 через год Фото: REUTERS

Первая группа пилотов Украины закончит обучение на истребителях США F-16 не раньше следующего лета. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников и военных.

По информации издания, шесть пилотов, прошедших первый этап обучения, составляют половину авиационной эскадрильи, еще два пилота - в запасе.

Такие большие сроки обучения связаны с языковым барьером, пилоты должны пройти четырехмесячные курсы английского, чтобы запомнить связанные с истребителями термины. К тренировке на самих истребителях пилоты приступят лишь в январе. Полгода они будут готовиться. А вторая группа пилотов обучится лишь к концу 2024 года. Кроме того, курс обучения будут проходить не только пилоты, но и те, кто работают на земле.

При этом, ранее телеканал NBC News сообщал, что после поставок Украине истребителей F-16 ситуация в зоне конфликта не изменится.