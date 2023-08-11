Губернатор Артамонов: «Благодарю вас за ваш труд, желаю новых побед, а ваши начинания мы поддержим»

Фото: пресс-служба правительства Липецкой области

Чествование прошло в правительстве Липецкой области на торжественном приеме в честь Дня физкультурника, который в этом году наша страна отмечает 12 августа. Шести десяткам лучших тренеров, педагогов, методистов и спортивных инструкторов региона вручили почетные знаки «Во славу земли Липецкой», почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора и правительства региона. Наталья Колесникова, первый заместитель начальника управления физической культуры и спорта Липецкой области была награждена Почетным знаком Министерства спорта Российской Федерации «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

«В регионе мы стараемся развивать массовый спорт, строим новые объекты, проводим бесплатные занятия, создаем доступную для тренировок инфраструктуру. Совсем недавно Липецк стал беговой столицей России, мы приняли целый ряд чемпионатов всероссийского уровня, например, по пляжному волейболу, по водомоторному спорту. Благодарю вас за ваш труд, желаю новых побед, а ваши начинания мы поддержим», – сказал Игорь Артамонов.