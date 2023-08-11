Канадская Magna продала бизнес в России неизвестной компании Фото: REUTERS

Канадский производитель комплектующих для автомобилей Magna International продал свой бизнес в России. Об этом сказано в финансовой отчетности компании, где отмечается, что сделка привела к убытку в размере примерно 15 миллионов долларов

«1 августа 2023 года компания завершила продажу всех своих активов в России примерно за 15 миллионов долларов, что привело к убытку в размере примерно 15 миллионов долларов», - сказано в отчете

Во втором квартале прошлого года компания зарегистрировала расходы по обесценению российских активов в размере 376 млн долларов.

Компания Magna International занимается производством и поставкой комплектующих для автопрома. По данным газеты «Коммерсантъ», заводы Magna в России работали в основном с иностранными концернами, приостановившими ранее работу в стране, что привело к простою.