ВТБ: Спрос на открытие вкладов в рублях за последние дни вырос вдвое

На фоне новостей о колебаниях курса рубля многие задаются вопросом: как уберечь свои накопления от инфляции? Между тем, россияне не торопятся переводить средства в доллары или евро и предпочитают по-прежнему хранить сбережения в национальной валюте. Как сообщили представители ВТБ, за последние дни спрос на открытие новых вкладов в рублях вырос более чем вдвое.

За первую декаду августа клиенты разместили 131 тысячу рублевых депозитов, что в 2,4 раза превышает показатели предыдущих десяти дней. В итоге объем портфеля рублевых вкладов банка увеличился на 50 млрд рублей.

По мнению начальника управления «Сбережения» ВТБ Натальи Тучковой, спрос на рублевые депозиты подстегнуло решение Центробанка РФ увеличить ключевую ставку. Действия регулятора спровоцировали рост ставок по вкладам – и люди решили воспользоваться новыми условиями.

«В новых экономических условиях рублевый депозит выступает основным способом размещения свободных средств, - отметила Наталья Тучкова. - Только в ВТБ число запросов на размещение свободных средств или продление ранее оформленных вкладов кратно выросло уже за первые 10 дней после обновления ставок. Важно отметить, что рост спроса на рублевые вклады происходит даже на фоне изменения курса национальной валюты. Это подтверждает, что рублевый депозит для населения сегодня - основной сберегательный инструмент, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции, и доверие к нему только увеличивается».

Как показывает статистика ВТБ, россияне предпочитают размещать средства в среднем на полгода. Наиболее активные вкладчики – женщины. Средняя сумма одного депозита составляет 565 тысяч рублей.