Из Купянского района Харьковской области хотят принудительно увозить детей

Власти Харьковской области заявили о планах принудительной эвакуации детей Фото: REUTERS

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что сейчас рассматривается вопрос о проведении принудительной эвакуации детей из ряда населенных пунктов Купянского района и города Купянска.

«По нашим данным, осталось 523 ребенка. Все эвакуированные получают гуманитарную помощь и временное жилье», - заявил глава региона в своем Telegram-канале

Синегубов заявил о продолжении обязательной эвакуации гражданского населения из Купянского района, уточнив, что в первые два дня было вывезено 33 человека.

Днем ранее исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Андрей Канашевич заявил о начале обязательной эвакуации в Купянском районе, сообщив, что в списке находятся 37 населенных пунктов. Ранее он предположил, что эвакуация коснется более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.