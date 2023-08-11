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НовостиПолитика11 августа 2023 11:35

Путин обсудил с членами Совбеза России безопасность информационного пространства

Эта проблема имеет сейчас особенную важность, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин обсудил с членами Совбеза России безопасность информационного пространства

Путин обсудил с членами Совбеза России безопасность информационного пространства

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны.

Глава государства обсудил с членами Совбеза России работу в сфере информационного пространства относительно обеспечения безопасности РФ в современных условиях, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности российского государства в современных условиях. Это важно, особенно сейчас. Имею в виду как раз специфику сегодняшней ситуации», – сказал российский лидер.

Напомним, президент Российской Федерации на пленарном заседании экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка 27 июля выразил идею о необходимости сформировать общее информационное пространство между РФ и странами Африки. По его мнению, в общем пространстве будет транслироваться объективная информация.