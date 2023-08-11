Реабилитолог рассказал, о каких заболеваниях может говорить мигрень

Мигрени могут говорить о проблемах спины Фото: Иван МАКЕЕВ

Проблемы с позвоночником могут провоцировать появление мигрени. Об этом сообщил «Lenta.ru» реабилитолог Владимир Бондаренко.

«Мигрень может возникнуть из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, в частности — с позвоночником», - считает врач.

Бондаренко уточнил, что мигрень — то есть сильные головные боли, возникающие периодически, относится к неврологическим заболеваниям.

«Иногда мигрень появляется из-за болезней опорно-двигательного аппарата, травм. Иногда на фоне этого ухудшается кровообращение, мозг не получает достаточно кислорода и питания», - предупредил Бондаренко, добавив, что точные причины мигрени может назвать только врач после полного обследования.

Ранее телеканал «Царьград» со ссылкой на невролога сообщил, что, когда человек при сидении кладет ногу на ногу, нагрузка на позвоночник увеличивается вдвое. Эта поза серьезно ухудшает осанку, из-за чего возникают распространенные проблемы с позвоночником, такие как протрузии и грыжи межпозвонковых дисков. Кроме того, мышцы спины в такой позе перенапрягаются, что сопровождается болями, скованностью и иногда ограничением подвижности.