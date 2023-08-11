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НовостиЗдоровье11 августа 2023 12:04

Диетолог раскрыла секрет жирных продуктов, которые помогут похудеть

Диетолог Капралова: похудеть помогут авокадо и орехи
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Некоторые жирные продукты помогут похудеть

Некоторые жирные продукты помогут похудеть

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Худеющим людям обычно рекомендуют отказаться от употребления жирных продуктов, однако, есть исключения, которые, напротив, помогут снизить вес. Об этом в беседе с «Газета.ru» рассказала диетолог Мария Капралова.

«Авокадо, растительные нерафинированные масла и орехи — три жирных продукта, способствующих снижению веса», - сообщила Капралова.

Она пояснила, что, правильные жиры дают организму чувство длительного насыщения, поддерживают здоровье всех органов, делают сосуды эластичными, улучшают кожу и качество волос.

Так, например, авокадо помогает выводить из организма токсины и снижает уровень холестерина. А орехи, по мнению эксперта, предотвращают развитие диабета и инсулинорезистентности.

RT ранее сообщило, что низкоуглеводная диета имеет ряд побочных эффектов, среди них — нарушения функции щитовидной железы, депрессия и тревога. Кроме того, монодиета нарушает обмен веществ, а питьевая - вызывает проблемы с кишечником.

Врач общей практики Сергей Алендеев пояснил телеканалу «Царьград», что здоровому человеку необходимо соблюдать комплексную диету и ничем не злоупотреблять. Человек без особенных заболеваний может, в меру, позволить себе практически всё.