Центробанк разработал три сценария развития экономики России до 2026 года Фото: REUTERS

Российский Центробанк разработал три сценария развития российской экономики с учетом деглобализации и инфляции. Об этом сказано на сайте регулятора.

Первый сценарий, базовый, предусматривает не меняющийся профиль шоков. Второй - "Усиление фрагментации" - должен обеспечить большее, по сравнению с первым, усиление фрагментации мировой экономики и увеличить рост санкционного давления на РФ.

Третий сценарий, "рисковый", вместе с указанными проблемами в первых двух сценариях учитывает и возможное ухудшение ситуации в финансах. Это может спровоцировать глобальный финансовый кризис. В третьем сценарии в качестве шоков учитываются усиление процессов деглобализации и рецессия в развитых экономиках мира.

По оценкам ЦБ, два плохих сценария могут привести к высокой инфляции и потребует проведение более жёсткой денежно-кредитной политики в 2024—2025 годах. Сценарий "Рисковый" рассматривается как мировой кризис, сравнимый по масштабу с кризисом 2007—2008 годов.

Согласно этим сценариям, Центробанк предположил, что антироссийские санкции сохранятся на всем прогнозном горизонте - до 2026 года.