Ремонт Чонгарского моста после удара ВСУ продлится не менее месяца Фото: Telegram-канала Владимира Сальдо

Ремонт Чонгарского моста после удара Вооруженных сил Украины продлится не менее месяца, сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Примерные сроки восстановления – не менее месяца», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам врио главы Херсонской области, сухопутный маршрут в Крым через новые регионы России справляется с потоком пассажиров после обстрелов мостов Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, 6 августа Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар. По его ловам, из-за обстрела ВСУ Чонгарский мост получил повреждения : на нем образовались три пробоины, несущие конструкции не повреждены. При этом главной подлостью Сальдо назвал попадание в поселковую школу.