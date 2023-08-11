Похудевший кот-спасатель по кличке Беляш из Вологды вернулся на службу

Кот-спасатель Беляш. Фото: Вологодская аварийно-спасательная служба

Кот-спасатель с позывным Беляш из Вологды похудел на 1,5 кг и вернулся на службу. Теперь пушистый герой весит 5,5 кг. Об этом ТАСС рассказала представитель службы Надежда Сашина.

Ранее на странице службы во «Вконтакте» сообщили, что Беляша отстранили от службы из-за избыточного веса. Он весил 7,3 кг и однажды даже застрял между стеной и батареей.

Кота посадили на диету. Не сдержавшись, беляш съел что-то на улице и заболел. Надежда с супругом забрали его к себе, чтобы их кошке Марфе, которая тоже соблюдала диету, было нескучно.

Целый месяц Марфа и Беляш жили под одной крышей. Диету кот-спасатель переживал с трудом. Как рассказывает Надежда, он устраивал «голодные обмороки», прибегал на кухню на вкусные запахи, падал на спину лапами кверху и даже приоткрывал рот.

- Марфа теперь скучает по другу. А Беляш был рад вернуться на службу, сразу побежал в гараж, на свой любимый диван, - рассказала Надежда.

Напомним, кот Беляш прибился к спасателям еще в мае 2023 года. Они обязательно берут его с собой на профилактические мероприятия с школьниками и дошколятами. Беляш помогает привлечь внимание детей. А при водном патрулировании Беляш занимает место у руля катера. Как-то выезжал в детский сад, где чайки нападали на ребятишек. Один вид Беляша привел птиц в чувство.