Сальдо: Каховскую ГЭС после разрушения восстановят не в ближайшее время Фото: telegram-канал Владимира Сальдо

После разрушения дамбы Каховскую ГЭС не смогут восстановить в самое ближайшее время. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

— Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится, — подчеркнул Сальдо.

При этом он добавил, что сотрудники МЧС, работники местных служб, военнослужащие и все, кто сейчас работает над ликвидацией последствий, действуют слаженно. Также Сальдо отметил, что президент Владимир Путин регулярно проверяет и контролирует все работы.

Столь слаженная работа огромного количества структур показала, что Россия в состоянии эффективно справляться даже с такими катастрофами.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что в результате происшествия на Каховской ГЭС погибли 57 человек, все эти жертвы будут на совести Киева. Также врио главы Херсонской области добавил, что семьям погибших выплатили по одному миллиону рублей.