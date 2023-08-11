Более 20 млн россиян подключили двухфакторную аутентификацию на Госуслугах Фото: Shutterstock

Уже более 20 миллионов россиян подключили двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуг». Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры Российской Федерации.

Уже с первого октября эта функция станет обязательной для всех пользователей портала. Если человек не успел подключить двухфакторную аутентификацию, то ему будет предложено несколько вариантов — подтверждение входа посредством смс-сообщения, одноразовый вход из приложения или же вход по биометрии.

Ранее стало известно, что более 400 тысяч россиян подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании через портал «Госуслуг». Оно будет доступно для жителей 25 регионов страны, большинство из которых будут участвовать в этом впервые.

При этом лидерами по количеству заявок на участие в дистанционных электронных выборах стали: Московская область, Алтайский край и Псковская область. В пятерку также вошли Нижегородская и Воронежская области.