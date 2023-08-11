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НовостиПолитика11 августа 2023 13:13

Посольство России заявило, что СМИ Германии заражены шпиономанией

Одно из побочных явлений этого - нагнетание антироссийских настроений, отметили в дипмиссии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посольство России заявило, что СМИ Германии заражены шпиономанией

Посольство России заявило, что СМИ Германии заражены шпиономанией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители политической элиты и представителей СМИ Германии заражены вирусом шпиономании

«Вирус бродит по Германии – вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ», – сказано на сайте дипломатического представительства РФ.

По мнению российского посольства, одним из побочных явлений шпиономании можно назвать нагнетание антироссийских настроений, выражающихся в обвинении Кремля в проблемах Германии в экономике, финансах, социальной жизни и политики властей ФРГ. Как отметили в дипмиссии, особое внимание в Германии приковано к деятельности российских дипломатов, «за каждым из которых в воспаленном воображении видится глубоко законспирированный шпион и вредитель».

Напомним, 9 августа Генпрокуратура ФРГ заявила, что гражданин Германии, работавший в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.