Зампред ЦБ России Заботкин считает высокой вероятность повышения ключевой ставки

В ЦБ России считают высокой вероятность повышения ключевой ставки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России, вероятнее всего, поднимет ключевую ставку на ближайшем заседании Совета директоров в сентябре этого года, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

«Инфляция идет по верхней половине прогнозного диапазона, и в контексте этого по вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании совет директоров сказал уже 21 июля, что он допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях», – сказал он на пресс-конференции.

По словам замглавы ЦБ, такая формулировка обычно «означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании».

Напомним, в июле Центробанк поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Сайт KP.RU объяснил, как в связи с этим поменялись кредиты и вклады. Так, повышенная ставка делает привлекательнее сбережения в рублях, а хранить национальную валюту на вкладах или в гособлигациях становится выгоднее. При этом повышение ключевой ставки помогает снизить спрос в экономике.