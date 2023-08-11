Концерн EnBW может подать иск к России из-за прекращения поставок газа

Концерн EnBW может подать иск против России из-за прекращения поставок газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий энергетический концерн EnBW может подать иск к России, чтобы возместить убытки из-за прекращения поставок газа в свою дочернюю компанию Verbundnetz Gas Agbo. Об этом рассказал финансовый директор компании Томас Кустерер.

- Концерн изучает все возможные юридические средства, - добавил Кустерер в беседе с агентством Reuters.

Также в публикации издания уточнили, что этим вопросом занимается именно дочернее предприятие концерна, которое и затронуло прекращение поставок газа.

Ранее стало известно, что Россия стала лидером по поставкам газа в Испанию. Несмотря на санкции, поставки российского газа в королевство занимают 26,8 процента от всего закупленного газа. В прошлом году Россия была на четвертом месте по объемам поставок топлива в Испанию.