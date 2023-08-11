Петербурженка отсудила у стоматологии более 1 млн рублей за некачественное лечение

Суд принял сторону пациентки и взыскал со стоматологии более 1 млн руб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Санкт-Петербурга отсудила у частной стоматологии более 1 миллиона рублей за некачественное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Дело рассматривали в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга. В апреле 2021 года Людмила Абдеева обратилась в ООО "Стоматология РИМ" с жалобой — у нее не было нижних зубов. Лечащий врач предложил ей комплексное лечение всей нижней челюсти — это обошлось ей в 147 тысяч рублей. Договор об оказании услуг в письменном виде женщине не выдали.

В октябре 2021 года Абдеевой провели терапевтическое и хирургическое лечение нижних зубов, была установлена ортопедическая конструкция. После чего у истицы начали болеть жевательные мышцы, появились боли и щелканье в области височно-нижнечелюстного сустава. Зубы полностью не смыкались, а при жевании травмировался язык.

Женщина неоднократно обращалась в стоматологию с жалобами на дискомфорт и зубных болях. Однако принимаемые врачом меры результата не приносили. Один зуб продолжал болеть, поэтому женщина постоянно принимала обезболивающее.

Абдеева написала претензию и потребовала вернуть ей деньги, однако в стоматологии ее требования проигнорировали. Боли только усиливались, поэтому она обратилась в другие клиники, в который у нее зафиксировали дефекты ортопедической конструкции. Ее сняли, установили новую, пролечили зубы.

Женщина подала иск в суд к "Стоматология РИМ". Женщина предоставила выписку из медкарты. Стоматология не доказала отсутствия своей вины в некачественном оказании медуслуги. Представитель ответчика в суд не явился, возражений против иска компания не заявила.

Суд принял сторону пациентки и взыскал с ООО уплаченные Абдеевой деньги за оказанные медуслуги - 147 105 рублей, неустойку - 147 105 рублей, затраты на оплату последующих медуслуг по исправлению недостатков лечения - 555 420 рублей, компенсацию морального вреда - 50 000 рублей, штраф - 172 105 рублей, судебные расходы - 41 300 рублей. А также в доход местного бюджета взыскали госпошлину в размере 10 525 рублей 07 копеек.