Курс доллара достиг 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года Фото: REUTERS

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 11 августа, достиг 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных торгов.

По данным на 16:20 мск курс американской валюты достиг уровня 99,0025 рубля, прибавив 1,59%. Чуть позже доллар замедлили рост и торговался на уровне 98,98 рубля.

В свою очередь курс евро превысил 109 рублей, юань достиг 13,628 рубля.

Напомним, российский экономист Михаил Беляев предположил, что к концу августа доллар будет стоить 97 рублей, а осенью его курс достигнет 100 рублей. Если бы рубль укреплялся к доллару вследствие экономических успехов, отрицательные факторы только замедлили бы рост нацвалюты, а затем она бы снова перешла к укреплению, отметил эксперт.