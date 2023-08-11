Заботкин: ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в ситуации с курсом рубля Фото: Shutterstock

На данный момент Центробанк не видит каких-либо рисков финансовой стабильности из-за нынешнего ослабления рубля. Такое заявление сделал заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции.

— Нет, рисков финансовой стабильности мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями, — подчеркнул Заботкин, отвечая на вопрос о рисках при ослаблении национальной валюты.

Ранее в Банке России допустили повышение ключевой ставки в ходе следующего заседания совета директоров в сентябре. При этом до конца 2023 года нижняя граница диапазона ключевой ставки по прогнозам составляет 8,5 процента.

Также ЦБ РФ отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца 2023 года. Это решение принято для снижения волатильности финансовых рынков.