Космонавт рассказал, сколько времени человеку нужно готовиться к полету на Луну

Чтобы полететь на Луну, нужно готовиться несколько лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы подготовиться к полету на Луну, человеку достаточно пяти лет. Об этом космонавт Олег Артемьев сообщил RT.

«Для подготовки человека, который полетит и будет работать на Луне, думаю, достаточно лет пять», - отметил космонавт.

Он уточнил, что работать на Луне сможет человек со специальными знаниями: в частности, необходимо иметь образование геолога, также не лишними будут знания в области вулканологии.

Ранее «Известия» сообщили, что ночью 11 августа автоматическая станция «Луна-25» успешно отправилась к спутнику Земли. Это первый подобный полет в истории современной России. Ученые связывают с миссией много ожиданий - в частности, на основе анализа содержащихся в реголите кристаллов льда можно будет понять, есть ли шанс построить на Луне обитаемую базу.

Антон Алексеев, генеральный директор аэрокосмической компании «Новый космос» в беседе с «ОТР» отметил, что создание перспективной базы на Луне – это шаг в следующую историю, например, про движение в сторону Марса. А вот изучение уже за пределами Солнечной системы текущими технологиями пока мало возможна.