Bloomberg: мир может столкнуться с нехваткой высококачественной пшеницы Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за низких объемов урожая на Украине и еще в ряде европейских стран в мире может произойти нехватка высококачественной мукомольной пшеницы. Об этом рассказали в агентстве Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

При этом аналитики заявили, что только 35-40 процентов украинского зерна можно считать высококачественным, а это — самый низкий показатель за последнее десятилетие. Отмечается, что снижение качества урожая произошло из-за высокой влажности.

Несмотря на такие показатели, аналитики отметили, что самый высокий показатель качества зерна в мире сейчас в России. Там около 74 процентов собранного урожая оказался продовольственного качества.

Ранее стало известно, что Россия безвозмездно поставит до 50 тысяч тонн зерна в страны Африки. На данный момент речь идет о шести странах, а точный объем поставок прорабатывается.