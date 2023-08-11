Bloomberg: мир может столкнуться с нехваткой высококачественной пшеницы
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из-за низких объемов урожая на Украине и еще в ряде европейских стран в мире может произойти нехватка высококачественной мукомольной пшеницы. Об этом рассказали в агентстве Bloomberg со ссылкой на участников рынка.
При этом аналитики заявили, что только 35-40 процентов украинского зерна можно считать высококачественным, а это — самый низкий показатель за последнее десятилетие. Отмечается, что снижение качества урожая произошло из-за высокой влажности.
Несмотря на такие показатели, аналитики отметили, что самый высокий показатель качества зерна в мире сейчас в России. Там около 74 процентов собранного урожая оказался продовольственного качества.
Ранее стало известно, что Россия безвозмездно поставит до 50 тысяч тонн зерна в страны Африки. На данный момент речь идет о шести странах, а точный объем поставок прорабатывается.