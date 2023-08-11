Африканист Щербаков: вероятность начала военной операции в Нигере высока Фото: REUTERS

Страны Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) могут в скором времени начать операцию против захвативших власть в Нигере военных. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, профессор ВШЭ Николай Щербаков.

«Вероятность начала такой операции, которую проводит международное объединение, достаточно велика», - заявил специалист, отметив, что накануне были «были получены не совсем официальные, но вполне надежные сообщения» о том, что ЭКОВАС может получить поддержку со стороны европейских стран, а также США.

Щербаков также обратил внимание на то, что в Нигере официально находятся базы Франции, а также ФРГ и США. Кроме того, внутри страны есть опорные точки, которые может использовать ЭКОВАС.

Ранее ЭКОВАС заявил, что поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Как писал RT, после этого заявления военный совет, сформированный мятежниками, распорядился привести всех военных Нигера в состояние боевой готовности.