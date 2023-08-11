Что произошло за день: главные события 11 августа

Путин обсудил с членами Совбеза России безопасность информационного пространства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Глава государства обсудил с членами Совбеза РФ работу в сфере информационного пространства относительно обеспечения безопасности РФ в современных условиях.

Банк России разработал три сценария развития российской экономики с учетом деглобализации и инфляции. Первый сценарий – базовый – предусматривает не меняющийся профиль шоков. Второй – «Усиление фрагментации» – должен обеспечить большее, по сравнению с первым, усиление фрагментации мировой экономики и увеличить рост санкционного давления на Россию. Третий сценарий, «рисковый», вместе с указанными проблемами в первых двух сценариях учитывает и возможное ухудшение ситуации в финансах.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился освободить от должностей всех областных военкомов, заявив об их государственной измене. Украинский лидер также поручил назначить на эти места военных, которые принимали участие в боевых действиях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что была совершена попытка пролета беспилотника в город. Силами противовоздушной обороны дрон ликвидировали, пострадавших нет. Обломки сбитого беспилотника упали в районе Карамышевской набережной.

Вооруженные силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в районе города Запорожья, сообщает Министерство обороны РФ. Всего на Запорожском направлении российскими войсками за сутки были уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30, при этом ВС РФ отразили три атаки подразделений ВСУ.