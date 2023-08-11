Телефонные мошенники обокрали директора крупного банка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телефонные мошенники смогли обокрасть директора крупного банка. Об этом пишет Царьград, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел еще 31 июля этого года. Как сообщает следствие, денежные средства у главы крупного банка были похищены под предлогом получения материальной помощи.

Злоумышленники вывели со счетов главы банка 100 тысяч рублей.

Напомним, накануне ВТБ предупредил россиян, что мошенники придумали новую схему для кражи денежных средств. Теперь злоумышленники обзванивают потенциальных жертв, представляясь техподдержкой банков и предлагая установить на смартфон приложение, которое предназначено якобы для проверки уязвимостей. На самом же деле речь идет о вредоносной программе, предоставляющий удаленный доступ к телефону.