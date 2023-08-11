Россия уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на станции «Луна-25» Фото: кадр из видео

Российская сторона официально уведомила генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гуттериша о наличии ядерных источников энергии на станции «Луна-25», сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«Руководствуясь положениями российского законодательства, наша страна выполнила свои международные обязательства по уведомлению в установленном порядке генерального секретаря ООН о ядерных источниках энергии на борту «Луны-25», – говорится на сайте ведомства.

В министерстве напомнили, что станции предстоит совершить посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности и провести длительные научные исследования.

Как писал сайт KP.RU, 11 августа ракета «Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовала с космодрома Восточный. «Луна-25» станет первой станцией в мире, которая приземлится в околополярной зоне Луны на сложный рельеф. До этого все приземления осуществлялись только в экваториальной зоне – на равнинах.