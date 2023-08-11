Служащая ВСУ рассказала о домогательствах в армии под угрозой смерти

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Офицеры Вооруженных сил Украины домогаются женщин-сослуживцев. Об этом рассказала сержант Надежда Гарань в беседе с The Guardian.

Женщина рассказала, что ушла из своего подразделения, потому что, как она выразилась, «на верхушке пищевой цепи был человек, который домогался женщин». Он в прямом смысле слова преследовал служащих в юбке и заставлял их вступить с ним в половую связь. Если женщины отказывали, то офицер угрожал отправить их мужей, которые так же были у него в подчинении, на верную смерть.

Военнослужащая так же рассказала, что самим женщинам угрожали отправить их в психиатрические лечебницы, если те посмеют кому-то рассказать о домогательствах.

Гарань попыталась привлечь внимание к сложившейся ситуации, однако ей приказали «заткнуться». Поэтому военнослужащая решила уйти в другое подразделение и попросила перевод.