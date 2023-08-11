Потомственного фокусника задержали по подозрению в хранении наркотиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в пятницу, 11 августа, на Арбате правоохранительные органы задержали потомственного фокусника Соса (Иосифа) Петросяна – младшего, которого подозревают в хранении наркотиков. Об этом пишет Царьград, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как передает издание, 27-летнего фокусника задержали на Арбате, а в ходе досмотра у него нашли пакет с белым порошком, который был направлен на экспертизу.

Сос Петросян - младший родился в семье известного иллюзиониста в Германии. Его отца ранее признали лучшим фокусником Европы, а дед был директором Ереванского цирка.

Молодой артист участвовал в различных иностранных шоу, где выигрывал разные конкурсы иллюзионистов. Он, как и отец, несколько раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса. После одной из международных побед о молодом фокуснике вдруг перестали писать.