Число погибших в результате схода оползня в Грузии увеличилось до 24 человек Фото: REUTERS

В Грузии спасатели нашли еще два тела погибших в результате оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача. Общее число жертв в результате происшествия выросло до 24 человек. Об этом рассказал глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе.

Напомним, что оползень сошел в крае Рача 3 августа 2023 года. Спасатели сразу обнаружили тела двух погибших. В результате стихийного бедствия были повреждены мосты и дороги, а для проведения спасательных работ на место происшествия направили вертолеты пограничной службы.