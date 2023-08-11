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НовостиПроисшествия11 августа 2023 14:55

Число погибших в результате схода оползня в Грузии увеличилось до 24 человек

Тела еще двух погибших обнаружили спасатели
Роман ПОЛОСИКОВ
Число погибших в результате схода оползня в Грузии увеличилось до 24 человек

Число погибших в результате схода оползня в Грузии увеличилось до 24 человек

Фото: REUTERS

В Грузии спасатели нашли еще два тела погибших в результате оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача. Общее число жертв в результате происшествия выросло до 24 человек. Об этом рассказал глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе.

Напомним, что оползень сошел в крае Рача 3 августа 2023 года. Спасатели сразу обнаружили тела двух погибших. В результате стихийного бедствия были повреждены мосты и дороги, а для проведения спасательных работ на место происшествия направили вертолеты пограничной службы.