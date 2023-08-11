Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский не сможет защитить Киев от атак России

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Владимир Зеленский не способен защитить Киев. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Полковник отметил, что Киев могут эвакуировать в виду того, что ВСУ не смогут противостоять российским ракетам и дронам. По его словам, Украина получила большое количество ракет и систем ПВО, но уже израсходовала их. А на поддержку западных стран скоро рассчитывать не приходится, потому как они не смогут восполнить эти запасы в короткие сроки.

Поэтому Киев, считает Макгрегор, может оказаться под ударом, так президент страны Зеленский защитить столицу от российских атак не сможет.

Напомним, ВС РФ начали бить по критической и военной инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту, который произошел 10 октября 2022 года. В частности, среди целей теперь объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Президент РФ Владимир Путин тогда подчеркивал, что власти Украины поставили себя в один ряд с самыми одиозными террористическими группировками, и сообщил, что такое преступление мы без ответа не оставим.