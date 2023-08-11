Минфин США ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщает Министерство финансов США.

Как говорится на сайте ведомства, в расширенный санкционный список Минфина США попали также предприниматели Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Как писал сайт KP.RU, в июле Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против советника по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексея Кудрина и еще 17 россиян. Также в санкционный список США были внесены банки «Тинькофф» и «Солидарность», «Тульский патронный завод», завод «Арсенал», Сахалинское морское пароходство и 14 судов, связанных с РФ, Тамбовский и Казанский пороховой заводы и ряд других предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Напомним, в начале августа власти США ввели санкции в отношении нескольких структур Российской академии наук (РАН).