«Сохранит зрение и выведет жидкость»: врач рассказала, чем полезен кабачок

Кабачок будет полезен в любом возрасте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кабачок — полезный и диетический овощ, который необходимо включать в рацион всем, кто следит за фигурой. Об этом «Газете.ru» сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Кабачок можно назвать диетическим овощем: он легко усваивается и крайне редко вызывает аллергию, его часто включают в рацион пожилых людей и школьников. А еще он будет полезен тем, кто следит за фигурой», - рассказала Кашух.

Врач отметила, что в состав состав этого овоща входит лютеин, он помогает сохранить остроту зрения. Также кабачки содержат калий, который способствует выведению из организма лишней жидкости.

По данным «Известий», клетчатка кабачков настолько нежная, что их дают малышам в качестве первого прикорма наряду с брокколи и цветной капустой. Кроме того, этот овощ - хороший источник витамина С.

Ранее «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога сообщила, что лучше всего кабачки хранятся при низкой плюсовой температуре. Например, можно завернуть кабачок в теплую тряпку, положить в коробку с опилками и поставить ее на балкон. При этом не стоит хранить кабачки до весны, поскольку их состав со временем меняется.