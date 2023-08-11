«О судьбе кошки или собаки никто не думает»: юрист раскрыл, как суд делит животных при разводе

Раздел питомцев осуществляется по тем же правилам, что и другое совместное имущество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшие супруги делят в судах не только детей и совместно нажитое имущество, но и домашних животных. Юрист Вадим Виноградов рассказал «Газете.ru», в чью пользу судья обычно принимает решение.

«Раздел питомцев осуществляется по тем же правилам, что и другое совместное имущество. Если животное куплено в браке, то претендовать на него могут оба супруга, если питомец был подарком одному из супругов – то этому супругу питомец и принадлежит», - пояснил Виноградов.

При этом юрист отметил несовершенство законодательства. Ведь питомцы – живые создания, которые, в отличие от имущества, требуют заботы и ухода.

«О благополучии кошки или собаки обычно речи не идет в принципе. Этот законодательный пробел требует дополнительного обсуждения», - считает юрист.

Ранее RT сообщило, что после развода разделу подлежит не только имущество, но и совместные долги. К таким долгам можно отнести деньги, оформленные на одного из супругов, при условии, что они направлены на нужды семьи. Кроме того, при разводе делят займы, в которых оба супруга участвуют как созаемщики.

При этом в настоящий момент действует презумпция, по которой долги супруга, оформленные на его имя, являются его личной задолженностью, пока не доказано иное.