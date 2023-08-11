МИД РФ заявил, что Россия выступает против ядерной войны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия исходит из того, что в случае ядерной войны победителей не будет, поэтому она не должна быть развязана, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Руководство нашей страны твердо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана», – говорится на сайте ведомства.

Как напомнили в ведомстве, постулат о необходимости недопущения ядерной войны был подтвержден лидерами пяти ядерных держав еще 3 января 2022 года.

Также в МИД отметили, что Московская декларация, в которой говорилось об отказе от нацеливания друг на друга стратегических ядерных сил, носит политический характер, и процедура ее расторжения или международным правом не регулируется. Одним из принципов ядерного сдерживания является поддержание постоянной готовности таких средств к боевому применению, и это хорошо известно оппонентам РФ, добавили в министерстве.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности РФ к испытаниям ядерного оружия в случае первого шага со стороны Соединенных Штатов.